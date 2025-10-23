ICJ＝国際司法裁判所は、イスラエルにはパレスチナ自治区・ガザでの人道支援を行えるようにする「国際人道法上の義務がある」との勧告的意見を出しました。オランダ・ハーグのICJ＝国際司法裁判所は22日、法廷を開き、岩沢雄司所長がガザ地区の人道支援をめぐるイスラエルの国際法上の義務について、勧告的意見を言い渡しました。ICJは、ガザ地区での人道支援を行っているUNRWA＝国連パレスチナ難民救済事業機関の職員について「相