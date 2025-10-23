日本航空（JAL）は、羽田空港の格納庫などの見学ツアー「JAL SKY MUSEUM」を11月1日にリニューアルする。刷新は2021年以来で、夕暮れ時の格納庫見学ができる「トワイライト枠」を4年ぶりに復活させる。リニューアルでは、1階エントランスを白を基調としたすっきりとした内装に刷新。受付前の空間を広げて混雑緩和を図るとともに、開始時間や案内状況を表示するモニターを設置した。3階のミュージアムエリアには無料ロッカーを117個