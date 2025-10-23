東京美容外科の統括院長で、グループ年商は「200億円」を超えるという現役医師・麻生泰氏（53）が23日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。本物の“お金持ち”の特徴について語る場面があった。「本物のお金持ちと成金のちがいは?」と質問されると、麻生氏は「ありますよ。ブランドものをたくさんつけていたりとか、高い時計をしている人とかは、本物のお金持ちではないですね」と答える。「本物のお金持ちはそんなこと