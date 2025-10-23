札幌・南警察署は2025年10月23日、住所不定、会社役員の男（26）を暴行の疑いで逮捕しました。男は10月22日午前6時45分ごろから午前7時すぎまでの間、札幌市中央区の元交際相手の女性（20代）の自宅で、女性に対し腹部を足で複数回、踏みつけるなどの暴行を加えた疑いが持たれています。女性にけがはありませんでした。22日午前7時20分ごろ、女性は1人で近くの交番を訪れました。警察によりますと、当時、警察官が不在だったため、