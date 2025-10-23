「プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）日本ハム・木田優夫ＧＭ代行が取材に対応し、今ドラフトを「９８点」と総括した。１巡目の指名で、まず創価大・立石を３球団競合で逃すと、さらに仙台大・平川も広島と競合して交渉権獲得はならず。新庄監督に続いて自身も当たりくじを引けず「２回外したんで。監督とオレ、１点ずつマイナスで」と笑いを誘いつつ「くじで縁がなかっ