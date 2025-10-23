「最初にイメージしたのは、仲の良かった3人が久しぶりに集まったのに、ギクシャクしているシーンでした。今はそれぞれ立場は違うけれども、よくいそうな人たちがいいなと思いながら描き始めました」。本作は、高校時代の親友3人が33歳になり、自らの人生と向き合い葛藤する全3冊のシリーズ。「子なし夫婦、エリの場合」「独身彼なし、このみの場合」「シングルマザー、ゆみの場合」の発売順で、それぞれの視点から物語が綴られて