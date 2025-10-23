ジャーナリストの田原総一朗氏（９１）が２３日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。今月１９日放送のＢＳ朝日の討論番組「激論！クロスファイア」（日曜・午後６時）内での自らの発言を謝罪した。この日、「１０月１９日放送の討論番組『激論！クロスファイア』における私の発言についてお詫び致します」とつづった田原氏。「発言の主旨は、野党に檄を飛ばそうとしたものでしたが、きわめて不適切な表現となり、深く反省してお