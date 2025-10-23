スマートフォン向けアプリゲーム『Pokemon Trading Card Game Pocket』（ポケポケ）の新たな拡張パック「メガライジング」が、10月30日に登場することが発表された。また、収録カードの一部が公開され、「メガライジング メガギャラドス」「メガライジング メガバシャーモ」「メガライジング メガチルタリス」が登場。本拡張パックから新シリーズがスタートし、メガシンカしたすがたのポケモンが初めて登場する。【画像】強すぎ