「プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）日本ハムから１位指名を受けた明大・大川慈英（じぇい）投手（２１）は「リリーフというのもあるので２巡目以降というところで心構えをしていた。驚き、安心、うれしさ。たくさんの感情が一度に押し寄せてきた」と目を丸くした。父・政則さんは元格闘家、母・千穂さんはアトランタ五輪バレーボール日本代表と“スポーツ一家”で育っ