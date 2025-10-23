高市早苗内閣の大臣、副大臣、政務官が発表された。多数の女性が起用されることも予想されたが、要職に女性２人が投入され、財務大臣に片山さつき氏、注目の「外国人との秩序ある共生社会推進担当相」も兼任する経済安全保障担当相に小野田紀美氏が就いた。事前には、自民総裁選で高市氏の推薦人となり、両脇を陣営で固めて座る総裁選当日は高市氏の左側に座っていた松島みどり氏の入閣も有力視されたが、大臣起用はなく、一