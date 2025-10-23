義実家に帰省するとき、ママも必ず一緒に行きますか？いつも一緒に行くという家庭もあれば、ママ抜きで行ってもらうという家庭もあるでしょう。今回の投稿者さんは「旦那と子どもだけで義実家に行かせたら、義母がご機嫌だった」という報告をしてくれました。『私が百日咳になったので、旦那と子どもだけで義実家に行かせたら、義母がもう大はしゃぎ。満面の笑みで迎えて、手の込んだ料理をふるまい、お風呂まで入れて、挙げ句に