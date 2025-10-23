◆プロ野球ドラフト会議（23日、東京都内）ソフトバンクが育成2位に江崎歩内野手（福井工大福井高）を指名した。2007年9月18日生まれの18歳。愛知県出身。身長168センチ、体重68キロ。右投げ左打ち。球団によると、走攻守の三拍子が揃ったバランスの良い遊撃手。打撃では優れたミート力とバットコントロールを武器に、センスある打撃を見せるという。守備では広い守備範囲に加え、投手として最速142キロを記録する強肩の