◆プロ野球ドラフト会議（23日、東京都内）ソフトバンクが育成1位に池田栞太捕手（関根学園高）を指名した。2007年5月12日生まれの18歳。新潟県出身。身長185センチ、体重92キロ。右投右打。恵まれた体格を持つ大型捕手ながら、ブロッキングやスローイングを器用にこなす。球団によると送球が非常に良く、二塁への送球タイムは1・85秒前後を安定してマーク。試合中には少しウエスト気味ながら1・78秒を確認した。打撃面