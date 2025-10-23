23日午後9時33分ごろ、長野県、静岡県、愛知県で最大震度1を観測する地震がありました。 【写真を見る】静岡 長野 愛知で最大震度1を観測する地震 震源地は静岡県西部 津波の心配なし【地震情報】 気象庁によりますと、震源地は静岡県西部で、震源の深さは約20km、地震の規模を示すマグニチュードは3.4と推定されます。この地震による津波の心配はありません。 最大震度1を観測したのは、長野県の根羽村、静岡県の島田市