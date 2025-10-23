今年で結成25周年、デビュー20周年を迎えた6人組ロックバンド・UVERworldの最新音楽映像作品『NO ENEMY TOUR at Marine Messe Fukuoka 2024.12.31 -Night show-』が、23日発表の『オリコン週間ミュージックDVD・Blu-ray Discランキング』で1位に輝きました。これで、2020年9月28日付の『KING’S PARADE 男祭り FINAL at Tokyo Dome 2019.12.20』以来、5年1か月ぶり、自身通算4作目の1位獲得となりました。また、初週にDVDを0.2万枚