ＮＢＡ、ヒートのＧテリー・ロジアー選手がスポーツ賭博関与の疑いでＦＢＩに逮捕された、と２３日、スポーツ専門局ＥＳＰＮのシャムズ・シャラニア記者が自身のＸで伝えた。さらに同記者はロアジー逮捕の一報から４５分後にＸを更新し、トレイルブレイザーズのチャウンシー・ビラップス監督が違法賭博容疑でＦＢＩに逮捕されたとの情報を投稿した。ロジアーは１１年目のベテラン。１５年ドラフト１巡目でセルティックスに入団