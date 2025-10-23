自民党埼玉県連幹事長の小谷野五雄県議（６９）が、５年７か月にわたり同県連の政治資金約２８００万円を私的に流用していたと県連の調査委員会が近く認定することが２３日、関係者への取材でわかった。県連は小谷野氏を処分する見通し。小谷野氏は、県連の政治資金を私的に流用した疑いがあるとして、８月下旬から役職の停止措置を受けている。県連関係者によると、幹事長就任後の２０２０年１月から２５年７月に、県連の業務