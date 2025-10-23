中越地震から10月23日で21年。歳月が流れたことで地震の記憶の風化が懸念される中、鎮魂の祈りが捧げられた23日、その記憶の継承に向け多くの人が気持ちを新たにしていました。 21年前の10月23日、中越地方を襲った最大震度7の揺れ。一夜明け見えてきたのは…【記者リポート】「山古志村の上空。山間部では、ものすごい爪痕を各所で見ることができます」【記者リポート】「巨大な岩が山ごと押し流されていて道路をふ