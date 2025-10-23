10月23日で68人が犠牲になった中越地震の発生から21年です。地震発生時刻に合わせて各地で黙祷が捧げられています。中越地震の揺れで集落が孤立し、全村避難を余儀なくされた新潟県長岡市の旧山古志村では10月23日午後、犠牲者を追悼する式典に向けた準備が進められていました。キャンドルで作られたのは山古志の文字。そして午後5時56分、地震の発生時刻に合わせて、希望の鐘が鳴らされ黙祷が捧げられました。児童3人が亡くなった