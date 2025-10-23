新日本プロレス２３日の「スーパージュニアタッグリーグ（ＳＪＴＬ）」Ｂブロック公式戦で前年度覇者のロビー・イーグルス（３５）、藤田晃生（２３）組がエル・デスペラード＆ＫＵＵＫＡＩ（３１）を下し、連覇へ向け好発進した。一進一退の攻防が動いたのは１５分過ぎだった。イーグルスは場外のデスペラードとＫＵＵＫＡＩに向かって、リング中央からプランチャを発射するそぶりを見せる。しかしこれはおとりだった。イーグ