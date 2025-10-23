※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ赴任早々、自慢話で生徒の反感を買い、ボイコットまでされてしまった非常勤講師・岡田。実力で採用されていたと思っていたのに、コネだった事実を校長から突きつけられ、実習生・川合の人気ぶりに嫉妬を募らせた彼女は、男子生徒が川合に告白する場面を目撃し、「不適切な関係だ」と事実をねじ曲げて校長へ告発する。校長