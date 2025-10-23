ÇµÌÚºä46¤Î²ì´îÍÚ¹á¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ÇµÌÚºäLOCKS!¡×¡ÊËè½µÌÚÍË23:08º¢¡Á¡Ë¡£10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢À¸ÅÌ¡Ê¥ê¥¹¥Ê¡¼¡Ë¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡È¹â¹»À¸³è¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇµÌÚºä46¤Î²ì´îÍÚ¹á¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä¡Ö»ä¤Ï¹â¹»3Ç¯À¸¤Ç¡¢¹â¹»À¸³è¤¬»Ä¤ê¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç³Ø¿Ê³Ø¤ò¹Í¤¨¤Æ