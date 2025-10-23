米１０年債利回りは３．９８０％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:39）（%） 米2年債 3.463（+0.019） 米10年債3.980（+0.031） 米30年債4.565（+0.035） ドイツ2.575（+0.012） 英国4.425（+0.008） カナダ3.091（+0.029） 豪州4.123（+0.010） 日本1.669（+0.023） ※米債以外は10年物