23日午後9時33分ころ東海地方で震度1の地震がありました。静岡県内での震度は以下の通りです。【震度1】島田市、牧之原市、浜松中央区、磐田市、掛川市、菊川市、浜松天竜区、静岡森町この地震による津波の心配はありません。震源地は静岡県西部、震源の深さは20㎞、地震の規模を示すマグニチュードは3.4と推定されます。