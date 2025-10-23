ドル円のピボットは１５２．３９円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:42現在） ドル円 現値152.57高値152.79安値151.82 153.94ハイブレイク 153.36抵抗2 152.97抵抗1 152.39ピボット 152.00支持1 151.42支持2 151.03ローブレイク ユーロ円 現値176.95高値177.05安値176.31 177.97ハイブレイク 177.51抵抗2 177.23抵抗1 176.77ピボット 176.49支持1