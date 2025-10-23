仕事はもちろん、いまのままでは距離的にも難しい義母の介護。このあと義父と義弟に相談するのですが、どこか他人事…それならばと義弟は、介護要員を確保するため驚きの行動に出るのです…。【まんが】介護は長男嫁の義務？(ウーマンエキサイト編集部)