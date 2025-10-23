◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）ロッテはドラフト１位指名した最速１５８キロ右腕の健大高崎・石垣元気投手の交渉権を獲得するなど、支配下７選手、育成３選手の計１０選手を指名した。オリックスと２球団競合の末、健大カラーの青を基調とした勝負スーツを着用して臨んだサブロー監督が、石垣の当たりくじを引き当てた。指揮官は、初めてのドラフト会議を振り返り「１