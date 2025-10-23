お笑いコンビ「ハライチ」の澤部佑（39）が23日放送の日本テレビ「ぐるぐるナインティナイン」（後8・00）に出演。女優・小芝風花（28）とCM共演中の関わりについて語った。番組の人気コーナー「グルメチキンレースゴチになります!」にゲスト出演したハライチ。今回は「危険!超・超高額メニューはどれ!?ドボンゴチ」と題して、海鮮イタリアンのお店で行われた。進行の羽鳥慎一アナウンサーから小芝とCM共演していることを