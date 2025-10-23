よみうりランド（東京都稲城市、川崎市）で２３日、イルミネーションで園内を輝かせるイベント「ジュエルミネーション」が始まった。来年４月５日まで。今回のテーマは「ＬＩＧＨＴＨＯＰ」。世界的な照明デザイナー、石井幹子さんがプロデュースし、約６５０万球の発光ダイオード（ＬＥＤ）で園内を彩った。オレンジなどの鮮やかな色で楽しさや躍動感を表現している。同園の担当者は「明るく華やかな光の世界を楽しんでほし