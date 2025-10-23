主人公・真壁有希子（天海祐希）が取調べを行う専門チーム“緊急事案対応取調班（キントリ）”のメンバーとともに数々の凶悪犯たちと心理戦を繰り広げるドラマ『緊急取調室』第5シーズン。10月23日（木）に放送された第2話では、有希子が“ある人物”が第1話で言い放った一言に違和感を抱き、そこから事件が意外な展開を見せた。（※以下、第2話のネタバレがあります）【映像】有希子が怪しんだ些細な言葉◆「あれを見て本物の警察