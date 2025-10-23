（台北中央社）中部・台中市の養豚場で死んだブタから家畜伝染病「アフリカ豚熱」（ASF）のウイルス陽性反応が出た。台湾は今年5月、国際獣疫事務局（WOAH）から豚熱（CSF）の清浄地域に認定されたことで、ASFや口蹄疫（こうていえき）を含む三大感染症がない国とされ、豚肉の輸出拡大を目指していたが、計画の一時停止を迫られる恐れがある。かつて豚肉輸出大国として知られた台湾。生きたブタの年間産出額は886億台湾元に上り、