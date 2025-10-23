（台北中央社）中部・台中市の養豚場で、アフリカ豚熱（ASF）が疑われる事例が発生したのを受け、農業部（農業省）は23日、死んだ個体から検出したウイルスは、ベトナムで確認されたものと類似性が比較的高いとの初歩的検査結果を明らかにした。台中市の養豚場で20日までの11日間に100頭を超えるブタが死んだことから、農業部が死んだ個体を調べたところ、ASFの陽性反応が出た。台湾でASFの疑い事例が発生するのは初めて。農業部動