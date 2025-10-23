中国商務部の報道官は10月23日、中米双方の合意に基づき、中国共産党中央政治局委員である何立峰国務院副総理が10月24日から27日まで代表団を率いマレーシアを訪問し、米国側と経済貿易協議を行うと発表しました。双方は今年に入ってからの両国首脳間の複数回の電話会談で得られた重要な共通認識に基づき、中米経済貿易関係における重要問題について協議する予定です。（提供/CRI）