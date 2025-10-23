プロ野球ドラフト会議が23日に行われ、ヤクルトは法政大学の内野手、松下歩叶選手を単独で1位指名に成功しました。東京六大学野球では、通算打率.283、12本塁打を記録。7月の日米野球では第4戦で本塁打を放つなど、最高殊勲選手賞に選ばれました。新たに就任した池山隆寛監督は、「予想では重なるクジだと思っていたので、なくてホッとしています」と笑顔。「まずは内野手の補強ポイントだった。松下くんは打っても守っても必ず中