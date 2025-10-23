「プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）ロッテから６位指名を受けた岡村了樹捕手（１８）＝富島高＝はオリックスに１位で指名された藤川敦也投手（１８）＝延岡学園高＝とは３年時の夏の甲子園をかけた宮崎県大会で対戦。３安打を放つなど、大活躍で延岡学園校を破った。藤川の存在については「全国的にも有名な選手。意識していないと言ったら嘘になる。打ってやろうって