「プロ野球ドラフト会議supportedbyリポビタンD」が23日、都内のホテルで行われ、12球団で計73選手が本指名を受けた。育成指名も含めると計116選手が指名を受けた。各球団の色が出たドラフト戦略。ネット上では12球団のファンがさまざまな反応があり、その声を集めた。【ソフトバンク】「佐々木麟太郎は果たして入団するのか…」、「王会長からの直電で佐々木麟太郎の心は動くのか…」、「そこまで佐々木麟太郎を評価してる