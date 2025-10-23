「プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）広島がドラフト２位で亜大の最速１５２キロ右腕・斉藤汰直投手を指名した。指名後に会見に臨んだ右腕は２位指名への悔しさをかみしめていたが、チームメート手作りの応援ボードに笑みを浮かべた。会見では開口一番、「まずは自分の名前が本当に呼ばれてホッとした気持ちと、どこか悔しい思いも少しあります」と本音を吐露した。同じ