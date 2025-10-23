10月19日放送の『ABEMAスポーツタイム』で、元メジャーリーガーでプロ野球選手の川粼宗則がクレー射撃に初挑戦。スポーツ選手人生をかけた“転身”への第一歩を番組内でお披露目した。【映像】本当に未経験!? 次々にクレーを撃ち壊す一部始終以前、番組内で占い芸人のラブちゃんことLove Me Doに「クレー射撃で世界一になるかもしれない」と予言された川粼は、その才能を確かめるべくクレー射撃に挑戦することに。番組