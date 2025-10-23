【モスクワ共同】タス通信によると、ロシアのルデンコ外務次官は23日、日本の高市早苗首相の政権発足について「高市氏はさまざまな分野で（日ロが）良好な結果を達成した安倍晋三元首相と同じチームに属していた。彼女の経験が日本との間に存在する問題を巡り新たな視点をもたらすことを期待する」と述べた。高市氏の首相就任後、ロシア高官が対日関係について公に言及したのは初めて。ルデンコ氏は高市氏が「第三国でなく、ま