【ニューヨーク共同】23日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比59銭円安ドル高の1ドル＝152円50〜60銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1594〜1604ドル、176円91銭〜177円01銭。日銀が月内の金融政策決定会合で追加利上げを見送るとの観測が広がり、日米の金利差を意識した円売りドル買いが優勢だった。