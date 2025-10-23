中国共産党は、アメリカのトランプ政権との対立が激しくなることを見据え、科学技術分野の自立・自強を加速させることなどを盛り込んだ「5か年計画」の方針を採択しました。中国共産党は20日から23日まで、党の重要会議「4中総会」を開き、2026年から2030年までの経済の中期目標「第15次5か年計画」について議論しました。中国国営の新華社通信によりますと、これからの5年間について、アメリカのトランプ政権を念頭に、「中国の発