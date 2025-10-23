西武に育成４位で指名され、平野監督と握手をかわす川和・浜岡（右）＝川和高強豪私学と数々の好勝負を演じてきた川和の左腕・浜岡は育成４位で西武に。ドラフト開始から約３時間。ウェートトレーニングなどの練習をしながら指名を待ち、名前が呼ばれると、さすがにほっとした笑顔がこぼれた。 指名を待ちながら、毎日つけている「野球ノート」に向き合った。「自分に自信はあった。でも指名を待ってそわそわしている