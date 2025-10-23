プロ野球ドラフト会議プロ野球のドラフト会議が23日、都内で行われた。西武は4位で東北福祉大の堀越啓太投手を指名。“164キロ右腕”がこの順位まで残っていたことに、Xの野球ファンは騒然となった。西武は事前の公表通り、1位で明大・小島大河捕手を指名。一本釣りに成功すると、2位で中大の岩城颯空投手、3位で中京大の秋山俊外野手を指名した。野球ファンが騒然となったのは4位の堀越だった。花咲徳栄から東北福祉大に進