近代日本文豪をキャラクター化した女性向け文豪転生シミュレーションゲーム『文豪とアルケミスト』の10周年イヤー開幕を記念して、4年ぶりとなるオーケストラコンサートが2026年2月1日に開催されることが発表された。【写真】『文豪とアルケミスト』10周年開幕記念フィルムコンサートに出演する声優4人本作は、DMM GAMESにて配信中の文豪転生シミュレーションゲーム。16年11月にPCブラウザ版、17年6月にアプリ版を配信し登録者