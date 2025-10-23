プロ野球ドラフト会議で、スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（20）はDeNAとの1位競合の末、ソフトバンクが交渉権を獲得した。欠席した小久保監督に代わって城島健司CBOがクジを引き、見事に勝利。実家が麻雀店で「残り物に福がありましたね。麻雀屋の息子でたくさんの牌をツモってきましたので、本当に今日、いい当たり牌が最後に残っていましたね」と笑わせた。現役引退後はユニホームを着ず、趣味の釣り番組などタレン