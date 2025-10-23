◇プロ野球ドラフト会議supportedbyリポビタンD緊張した面持ちで指名を待ったが、未来富山・江藤蓮の名前が読み上げられることはなかった。育成枠での指名は事前に各球団へ断りを入れており、支配下指名なしの場合は会見も行わない予定だった。だが、学校のある富山だけでなく、地元・長野からも集まった約40人の報道陣を前に、自らの意志で気丈に対応した。「プロの世界はとても厳しいっていうのを痛感しました。この悔