◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）オイスカ浜松国際の大橋令和（れお）内野手（３年）が、ソフトバンクから育成４位で指名を受けた。２０１１年の創部以来、同校から初のＮＰＢ選手となった。会見場とは別の部屋で結果を確認していたが、午後７時４５分に自分の名前が呼ばれた。その後、会見場で待ち構えていた男子、女子野球部員、家族から祝福を受け、花束を手に笑顔を