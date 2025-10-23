◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）沖縄電力の小浜（こはま）佑斗内野手（２４）が巨人から５位指名を受けた。走攻守３拍子そろった大型遊撃手で、今年社会人６年目。今季は主将を務めた。昨年は九州地区都市対抗２次予選で打率５割３分８厘。守備でも軽快なグラブさばきや送球面でも安定感を持つ。指名を受けると両拳を何度も突き上げ、「何としても今年行きたいという気