女優の関水渚が２３日放送のＴＢＳ系特番「プロ野球ドラフト会議ＬＩＶＥ」（午後４時４０分）に見届け人として生出演。広島の５位指名を受けた佛教大・赤木晴哉投手にエールを送る一幕があった。きょうだい８人の大家族で育った赤木は、この日の番組にも京都の佛教大から母・恵美さんときょうだい７人とともに生出演。笑顔で晴哉を祝福する大家族の姿に笑顔を浮かべた関水は「あんなにいっぱいご家族がいらっしゃって、しか