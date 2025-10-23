西武は１位指名を公言していた明大・小島大河捕手（２１）の１本釣りに成功。東京６大学では通算６７試合に出場して７本塁打、５２打点、打率４割２分９厘をマークしている強打の捕手は、東海大相模時代に「可愛がってもらった」という西武・山村崇嘉内野手との対面を心待ちにした。新たな一歩を踏み出す先に、心強い先輩が待っている。０２年生まれの山村と０３年生まれの小島は、東海大相模時代の１学年違いで、ともに汗を流